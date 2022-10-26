Чи змінилася процедура оформлення прав оренди землі — Finance.ua

Чи змінилася процедура оформлення прав оренди землі Вчора 21:00 — Аграрний ринок

Відновлення оформлення прав оренди земельних ділянок сільгосппризначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель позитивно вплине на розвиток громад і сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

Про це зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець, йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

На її думку, також це дозволить запровадити механізм для обліку пошкоджених внаслідок російської агресії земельних ділянок та відомостей, необхідних для розрахунку збитків, завданих землевласникам та землекористувачам.

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Зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого реєстри не працювали, не реєструвалися речові права. Існуючі договори автоматично продовжувались на рік без реєстрації змін у державному реєстрі речових прав та без внесення інформації до кадастру.

«Завдяки спільним напрацюванням з народними депутатами України відновлено можливість виставлення права оренди земельних ділянок державної та комунальної форми власності на торги через електронні аукціони, що значно покращить ситуацію з надходженням коштів до органів місцевого самоврядування, наповнення бюджетів», — зазначила Людмила Шемелинець.

Вона уточнила, що процедура оформлення прав оренди не змінилася і залишається такою ж, як до 24 лютого. В частині проведення земельних торгів змін не передбачено.

Удосконалення законодавства щодо охорони земель сільськогосподарського призначення передбачає розробку спеціальних робочих проєктів та внесення до Державного земельного кадастру відомостей, необхідних для обліку кількості порушених земель, зокрема пошкоджених внаслідок агресії рф, необхідних заходів для проведення робіт з відновлення, та надасть можливість оцінити розмір пошкоджень і необхідну суму для їх відновлення.

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«Перелік інформації, яка повинна бути внесена до кадастру, готується зараз міністерством та Держгеокадастром і буде затверджений постановою КМУ. Саме завдяки цій інформації ми будемо мати необхідний обсяг робіт і розумітимемо, як саме відновлювати наші землі, яка кількість цих земель і яка сума потрібна для відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам», — пояснила Людмила Шемелинець.

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agronews За матеріалами:

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