Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю — Finance.ua
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Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю

Казна та Політика
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Як повідомили в Пенсійному фонді, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.
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Але за певних умов.
Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:
  • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
  • не працювала в такий період;
  • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
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Довідка Finance.ua:

  • в Україні повна чи часткова втрата здоров’я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію по інвалідності — її розмір залежить від отриманої групи інвалідності;
  • люди, які отримали I групу інвалідності, мають право на 100% пенсію за віком, але для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людина визнана інвалідом;
  • розмір пенсійних виплат особам із ІІ групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Необхідний страховий стаж при цьому — 1-14 років.
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За матеріалами:
Finance.ua
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