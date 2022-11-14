Чи законно звільняти працівників під час воєнного стану — Finance.ua

Чи законно звільняти працівників під час воєнного стану Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Під час війни в Україні більшість людей бояться втратити роботу, адже це єдиний спосіб доходу. Однак в українців й досі залишається відкритим питання про те, чи можна взагалі звільняти працівників у воєнний час.

Звільнення з ініціативи працівника

Закон № 2136 збільшив кількість поважних причин, коли працівник може звільнитися за власним бажанням без попередження за два тижні. Відповідно до статті 4 Закону № 2136, роботодавець звільняє працівника у строк, який вказаний у заяві, якщо підприємство розташоване у місцевості, де ведуться бойові дії. Адже існує загроза життю і здоров’ю працівника.

Обмеження на звільнення з ініціативи працівника

Роботодавець може відмовити вам у звільненні за власним бажанням, якщо вас примусово залучили до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

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Звільнення з ініціативи роботодавця

В період воєнного стану роботодавець може вас звільнити, коли ви тимчасово непрацездатні, а також під час відпустки. Дата звільнення у такому випадку — перший робочий день після відпустки чи непрацездатності. Також ви можете позбутися роботи через скорочення.

Не можна звільняти лише під час відпустки, яку людина взяла через вагітність чи пологи, а також під час відпустки для догляду за дитиною до 3 років. (ч. 1 ст. 5 Закону № 2136).

Звільнення за прогул під час воєнного стану

Закон № 2136 не обмежує права роботодавця звільнити прогульника. Однак, якщо в поясненні працівник напише, що виїхав на безпечну територію через воєнні дії в Україні, щоб зберегти життя собі та своїм рідним, то роботодавець має визнати, що ця причина відсутності була поважною.

Якщо ж керівник вирішить звільнити такого працівника за прогул, і таке звільнення працівник оскаржить у суді, то суд, імовірно, визнає причину відсутності працівника на роботі поважною, поновить його на посаді й зобов’яже роботодавця оплатити вимушений прогул, а можливо, й матеріальну шкоду.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада запровадила на час дії воєнного стану додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи власників.

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