Чи є віхідні у банківської системи України - НБУ — Finance.ua

Чи є віхідні у банківської системи України - НБУ

Вчора 15:42 — Казна та Політика

Банки виконують свої обов’язки навіть в умовах воєнного стану та надають потрібні українцям банківські послуги, зокрема у вихідні дні.

Про це повідомляє регулятор.

Усі банки України підключені до системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та мають можливість здійснювати платежі клієнтів у штатному режимі — 23 години на добу та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Час проходження платежу від банка-відправника до банка-отримувача через СЕП в середньому складає не більше 20 хвилин.

Під час вихідних днів здебільшого не працюють лише банківські філії та відділення, водночас банки продовжують забезпечувати безперебійне здійснення безготівкових розрахунків юридичних та фізичних осіб, а також роботу платіжної інфраструктури (зокрема pos-терміналів та банкоматів).

Також завдяки стабільній роботі банківської системи щодня у звичайному режимі відбуваються безготівкові розрахунки та операції за допомогою платіжних карток (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

Тобто клієнти банків можуть цілодобово та незалежно від вихідних днів здійснювати безготівкові розрахунки або у разі необхідності знімати готівку в банкоматах.

Крім того, банки підтримують роботу систем мобільного та інтернет-банкінгу, тож клієнти мають постійний дистанційний доступ до управління власними коштами.

«Банківська система злагоджено працює навіть у складних умовах воєнного стану. Ми вдячні працівникам банків за їхню самовіддану роботу. Вони роблять все, щоб українські громадяни, захисники, бізнес і держава мали можливість своєчасного доступу до особистих коштів та платіжних послуг цілодобово й без вихідних. Тож навіть у суботу і в неділю українці можуть робити платежі, отримувати пенсії і зарплатню», — повідомив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.