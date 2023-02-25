Чи є право на пенсію у неповнолітніх всиновлених дітей у зв’язку із втратою годувальника — Finance.ua

Чи є право на пенсію у неповнолітніх всиновлених дітей у зв’язку із втратою годувальника
Як пояснив Пенсійни Фонд України, згідно зі статтею 36 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія у зв’язку з утратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.
Дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.
Довідка Finance.ua:
- Як повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.
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