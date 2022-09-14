Чи вистачить коштів у держбюджеті на субсидії: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Чи вистачить коштів у держбюджеті на субсидії: відповідь Мінсоцполітики Вчора 08:09 — Особисті фінанси

Чи вистачить коштів у держбюджеті на субсидії: відповідь Мінсоцполітики

У державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачено близько 37,9 млрд гривень. За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, цієї суми вистачить для підтримки громадян.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

За даними Мінсоцполітики, субсидію в Україні наразі отримує 2,2 млн домогосподарств. Більшості родин субсидії були нараховані автоматично.

«Наразі ми намагаємося донести людям інформацію, як отримати субсидію там, де через війну не працюють або погано працюють управління соціального захисту, пошта або банки. Виплати здійснюватимуться в різний спосіб, щоб кожен отримав свої кошти, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях», — зазначила Жолнович.

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Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що майже 200 тисяч одержувачів субсидій проживають на територіях, де органи соціального захисту населення через військову агресію росії проти України не виконують свої повноваження належним чином.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики запропонувало призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд України, оскільки це необхідно в першу чергу для переселенців.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини;

Мінсоцполітики прогнозує, що приблизно трьом мільйонам українців знадобиться субсидія у новому опалювальному періоді;



відосмотво також пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд, що дозволить приймати документи у будь-якій точці України.



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