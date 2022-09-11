Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців — Finance.ua

Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців Вчора 08:42 — Особисті фінанси

Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців

При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток ВПО не враховуватиметься.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Такі зміни до законодавства ініціювало Мінреінтеграції у відповідь на численні звернення громадян. Багато хто з учасників програми „Прихисток“, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб, телефонували на гарячі лінії МінРе», — сказано в повідомленні.

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Серед них немало тих, хто оформлює субсидії на житлово-комунальні послуги, розмір яких залежить від сукупного доходу сім’ї. Разом з тим сума компенсації за розміщення ВПО за програмою «Прихисток» наразі становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили. З 1 жовтня вона подвоїться. Це може зменшити розмір субсидії.

«Запропонована новація має на меті виправити ситуацію. За її ініціативи Мінсоцполітики розробило зміни: при нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не буде обчислюватися як отриманий дохід», — додали в міністерстві.

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