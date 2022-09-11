Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців — Finance.ua
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Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців

Особисті фінанси
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Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців
Чи враховуватимуть при розрахунку субсидії компенсацію за розміщення переселенців
При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток ВПО не враховуватиметься.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Такі зміни до законодавства ініціювало Мінреінтеграції у відповідь на численні звернення громадян. Багато хто з учасників програми „Прихисток“, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб, телефонували на гарячі лінії МінРе», — сказано в повідомленні.
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Серед них немало тих, хто оформлює субсидії на житлово-комунальні послуги, розмір яких залежить від сукупного доходу сім’ї. Разом з тим сума компенсації за розміщення ВПО за програмою «Прихисток» наразі становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили. З 1 жовтня вона подвоїться. Це може зменшити розмір субсидії.
«Запропонована новація має на меті виправити ситуацію. За її ініціативи Мінсоцполітики розробило зміни: при нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не буде обчислюватися як отриманий дохід», — додали в міністерстві.
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За матеріалами:
Finance.ua
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