Чи вплине повернення податків на пільгові кредити для бізнесу: відповідь експерта — Finance.ua
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Чи вплине повернення податків на пільгові кредити для бізнесу: відповідь експерта

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Чи вплине повернення податків на пільгові кредити для бізнесу: відповідь експерта
Чи вплине повернення податків на пільгові кредити для бізнесу: відповідь експерта
Вже незабаром Верховна Рада повинна проголосувати за скасування пільгових податків. Підприємці стурбовані, чи не вплине такий крок на пільгові кредити, які можна отримати за програмою «5−7-9».
Повернення довоєнних податків викликало чимало дискусій у середовищі підприємців. Одне з головних запитань — чи залишиться потреба у пільгових кредитах за програмою «5−7-9». На думку експертів, може лише змінитися динаміка їх погодження.

Що буде з програмою пільгових кредитів

На думку голови департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксани Шульги, повернення довоєнних податків не повинне мати суттєвий вплив на отримання підприємцями пільгових кредитів.
Може йти мова про відтермінування планів малого та середнього бізнесу на отримання кредиту, але навряд чи хтось буде взагалі відмовлятися від цієї ідеї. Вона також нагадала, що повернення податків — це одна з умов МВФ та ЄС, тому скасовувати таке стратегічне рішення ніхто не буде.

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Тобто, зі стратегічного боку, повернення довоєнної податкової бази для підприємців малого та середнього бізнесу є необхідним кроком для подальшого зниження інфляції, але головним чином — для утримання економіки України в стабільному стані, сказала Шульга.
Що стосується пільгових кредитів, то вони допоможуть стимулювати малий та середній бізнес. Особливо вони доречні для тих, хто постраждав від дій російських окупантів.
Згідно з прогнозами, вже в другому півріччі кількість виданих кредитів повинна сягнути 80 тисяч. Цьому можуть сприяти такі фактори як звільнення української території, низька інфляція та потужна підтримка України від міжнародних партнерів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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