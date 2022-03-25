Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці — Finance.ua

Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці

Вчора 19:06 — Особисті фінанси

Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці

Якщо працівнику встановили інвалідність, це не дає підстав автоматично вважати, що він не придатний до військової служби. Варто керуватися записами у військово-облікових документах.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпраці в Одеській.

«На військовий облік ставлять громадян, придатних за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил», — сказано в повідомленні.

Придатність за станом здоров’я до військової служби призовників та військовозобов’язаних визначає військово-лікарська експертиза.

За результатами медогляду військово-лікарська комісія ухвалить одне з рішень щодо військовозобов’язаного:

придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

«У двох перших випадках заповнюйте особову картку П-2 і долучайте до картотеки військовозобов’язаних і призовників. Військовий облік працівників, непридатних до військової служби, яких територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключив з обліку за станом здоров’я, не ведіть. Вони більше не військовозобов’язані. Інформацію про ступінь придатності до військової служби підкажуть записи у військово-облікових документах», — зазначили у Держпраці.

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