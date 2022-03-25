Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці — Finance.ua

«На військовий облік ставлять громадян, придатних за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил», — сказано в повідомленні.
Придатність за станом здоров’я до військової служби призовників та військовозобов’язаних визначає військово-лікарська експертиза.
За результатами медогляду військово-лікарська комісія ухвалить одне з рішень щодо військовозобов’язаного:
придатний до військової служби;
непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
«У двох перших випадках заповнюйте особову картку П-2 і долучайте до картотеки військовозобов’язаних і призовників. Військовий облік працівників, непридатних до військової служби, яких територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключив з обліку за станом здоров’я, не ведіть. Вони більше не військовозобов’язані. Інформацію про ступінь придатності до військової служби підкажуть записи у військово-облікових документах», — зазначили у Держпраці.