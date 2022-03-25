Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці

Вчора 19:06Особисті фінанси
2138
Чи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – ДержпраціЧи ведеться військовий облік працівників з інвалідністю – Держпраці
Якщо працівнику встановили інвалідність, це не дає підстав автоматично вважати, що він не придатний до військової служби. Варто керуватися записами у військово-облікових документах.
Про це повідомили в Головному управлінні Держпраці в Одеській.
«На військовий облік ставлять громадян, придатних за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил», — сказано в повідомленні.
Придатність за станом здоров’я до військової служби призовників та військовозобов’язаних визначає військово-лікарська експертиза.
За результатами медогляду військово-лікарська комісія ухвалить одне з рішень щодо військовозобов’язаного:
  • придатний до військової служби;
  • непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
«У двох перших випадках заповнюйте особову картку П-2 і долучайте до картотеки військовозобов’язаних і призовників. Військовий облік працівників, непридатних до військової служби, яких територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключив з обліку за станом здоров’я, не ведіть. Вони більше не військовозобов’язані. Інформацію про ступінь придатності до військової служби підкажуть записи у військово-облікових документах», — зазначили у Держпраці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.