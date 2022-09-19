Чи вчать українці польську мову, щоб заробляти більше (опитування) — Finance.ua
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Чи вчать українці польську мову, щоб заробляти більше (опитування)

Особисті фінанси
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Чи вчать українці польську мову, щоб заробляти більше (опитування)
Чи вчать українці польську мову, щоб заробляти більше (опитування)
52,8% працевлаштованих у Польщі українців вже опановують польську мову, щоб згодом отримати там висококваліфіковану роботу.
Про це свідчать результати опитування, яке провів аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal (опитали 1440 українських громадян).
Зазначається, що 35% респондентів планують навчання найближчим часом. А 12,2% стверджують, що для того, аби забезпечити себе гідним рівнем життя у Польщі, їм достатньо знань рідної мови.
Чи вчать українці польську мову, щоб заробляти більше (опитування)
Від початку літа цього року у Польщі діють державні програми із забезпечення безплатних курсів польської мови для всіх біженців з України, що фінансується польським Фондом праці.
"Середня зарплата навіть на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі, становить 28 — 32 тис грн на місяць. Це приблизно у два рази більше, ніж в Україні.
Разом із тим поляки готові запрошувати українців також на висококваліфіковані позиції, де ця позначка може значно зрости. Головний бар’єр, що відділяє освічених українців від достойної роботи за межами України — це знання іноземних мов", — зазначила директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.
За її словами, у першу чергу серйозно вивчати польську мову почали саме ті українці, які не планують ще принаймні півроку-рік повертатися в Україну.

Довідка Finance.ua:

  • з 7 вересня правила видачі національних віз у Польщі для українців змінилися — навіть подавши заявку, її зможуть отримати не всі. Детальніше про це розповіли тут;
  • нещодавно «Нова пошта» оголосила про суттєве зниження тарифів на пересилання особистих речей з України в Польщу. Ця послуга відтепер обходитиметься у 2,5 раза дешевше.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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