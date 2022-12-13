Чи варто цього року робити подарунки та що купити бюджетно — топ порад від CreditPlus — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Чи варто цього року робити подарунки та що купити бюджетно — топ порад від CreditPlus Сьогодні 11:05 — Фондовий ринок

Певно, кожен помітив, що українці розбились на два табори — ті, хто категорично проти усіляких святкувань до Різдва та Нового року, і тих, хто вважає, що саме зараз час жити своїм життям. Кожна думка має право на існування, та варто зауважити, що зокрема військові наголошують на останній позиції — ми ведемо бій за життя, і сьогодні як ніколи треба йому радіти. Чимало психологів пояснювали, чому наразі потрібно створювати яскраві спогади, пам’ятати про те, що для нас важливо, та щасливо проводити час із близькими людьми. І цей матеріал для тих, хто планує святкування і не знає, що дарувати; а також для тих, кому треба більше мотивації для свята.

Що дарувати?

Чимало українців наразі в дуже делікатному становищі стосовно фінансових можливостей. Але зробити крутий подарунок можна не тільки на значну суму. Крім того, сюрприз може бути не тільки таким, який можна потримати в руках.

Бюджетні подарунки

Грудень — це краща пора для придбання речей, які були популярні восени, адже зараз серед них панує знижкопад. Чим ближче до Нового року, тим дешевшими ставатимуть товари із різдвяною символікою. Наприклад, популярні мережі на кшталт LPP S.A. (компанія, якій належать Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp та House) продають чимало крутих недорогих товарів. Наприклад, різдвяні шкарпетки, светри, шапки, рукавички. А ще — святкові світлодіодні гірлянди, що працюють від батарейок типу АА (що зараз серед українців, очевидно, ну дуже мають попит). Також у розділах «Для дому» можна знайти стильні недорогі подарунки — естетичний набір аксесуарів для вина, прикраси для ялинки, постіль, пледи, подушки тощо. Це справжня міні-Ikea. А з грудневими знижками вийде ще дешевше. Щоб добряче запастись подарунками, вистачить буквально однієї-двох тисяч гривень, ба — навіть менше. У будь-якому випадку за нестачі цієї суми її завжди можна отримати за необхідності . Крім того — ще й зі знижкою, яку можна забрати у фейсбуці чи інстаграмі.

Ідеї бюджетних подарунків і де їх шукати:

настільні ігри — у спеціалізованих магазинах (бо на них завжди діють передноворічні знижки) або Rozetka, Prom, OLX тощо;

косметика українського виробництва — не завжди дешева, зате є чимало якісного продукту. Якщо ви хлопець, і не впевнені у виборі подарунка для дівчини — подаруйте сертифікат до вибраного магазину. Наразі популярні такі бренди як Mermade, Hillary, Relance (дуже часті великі знижки). Якщо ви дівчина, що шукає подарунок хлопцеві, зверніть увагу на MinoX, Ed Cosmetics та на чоловічу серію у Mr. Scrubber;

патріотичний одяг та аксесуари. Вибору зараз чимало — худі та футболки, підвіски та персні, сумки та паски. Проте варто зважати на доречність того чи іншого подарунка. Як варіант недорогого презенту, який людина використовуватиме щодня і згадуватиме про вас — чохол для смартфона.

Диджитал-подарунки для дозвілля чи навчання

На відміну від агресивного сусіда-невдахи, ми маємо можливість користуватись благами соціуму навіть попри війну. У нас є Spotify, Apple Music, Netflix тощо. Оптимальний варіант до Нового року — подарувати людині підписку на ці сервіси. Плюс у тому, що ви самі можете вибрати посильну суму сплати — як на рік, так і на квартал чи місяць. Якщо людина полюбляє навчатись, планує змінити сферу діяльності або підвищити кваліфікацію — ви можете сплатити певний курс на Coursera, Udemy або інших освітніх платформах, зокрема українських (наприклад, сплата навчання на онлайн-курсах англійської мови).

Терапія від блекауту

Звісно, один із найкрутіших подарунків для поточної ситуації із перебоями електроенергії — це повербанк. Але на жаль, чимало продавці вчасно скористались поточним станом речей, і тому знайти гідний зарядник за адекватною вартістю не так просто. Великий попит формує цінники на товари. Тому, якщо ви вже зараз думаєте про те, що подарувати й у вас є в запасі мінімум 2-3 тижні, краще переглянути пропозиції на Aliexpress. Ті самі Xiaomi коштують значно дешевше, а крім них є чимало добрих опцій. Також там само можна знайти потужні ліхтарики за 300-600 грн, які освітлять мало не все приміщення, а також настільні LED-лампи, які заряджаються через USB або потребують батарейок.

В Україні ще не злетіли ціни на налобні ліхтарики — а цей тип освітлення дуже зручний під час готування, читання, роботи.

Якщо ви плануєте зробити подарунок для дівчини — стартерпак для створення свічок їй точно сподобається. Чому?

Це дешевше, бо до набору входять форми, матеріали для виготовлення плюс деякі прикраси. Можна проявити креатив під час розробки й зробити свічку на свій смак. Не треба буде влаштовувати марафон з пошуку дефіцитного товару в «АТБ» чи «Аврорі» поміж конкурентів. Є плюс для того, хто даруватиме. Навіть якщо не вистачатиме 500 грн на набір, тут ніхто не запитає про мету вашого запиту. Можете взяти як 500, так і 15 000 грн.

Благодійність від його/її імені

Більшість українців донатять на ЗСУ, благодійні волонтерські фонди, збори на амуніцію для військових тощо. Найприємніше, що може бути для активних та просунутих благодійників — це внесення коштів від їхнього імені. Однак варто бути впевненими, що гроші підуть туди, куди треба. На жаль, попри війну трапляється чимало ситуацій, де збори виявляються шахрайськими. Якщо є сумніви щодо інстаграмних постів, де начебто збирають на форму чи тепловізори, краще перестрахуватись та надіслати кошти до перевірених волонтерів чи фондів. Завжди можна зайти у мобільний додаток « ПриватБанк у» чи monobank та переказати гроші представленим фондам прямо там.

А ми пропонуємо звернути увагу на ці збори, які на 100% є надійними:

Black Box від Ігоря Лаченкова та Тараса Чмута (найбільш таємничий та дуже важливий збір. На нього великі плани, і нашим ворогам в результаті буде ой як недобре);

ArmWomenNow — волонтерський проєкт, що існує винятково на донати благодійників, та відшиває військову форму для жінок. Понад 30% складу ЗСУ — жінки. І наразі вони воюють переважно у чоловічій формі, що є дуже незручним;

«Армія SOS» — збирають гроші на військове обладнання;

KOLO — допомагають армії з амуніцією;

United24;

«Повернись Живим»;

фонд Сергія Притули;

притулки для тварин — «Сіріус», гуманістичний рух за права тварин UAnimals, благодійний фонд «Happy Paw», парк XII Місяців тощо;

«ДоброДій», Tabletochki, «Життєлюб» — допомога дітям та дорослим, яким це вкрай потрібно.

Підіб’ємо підсумки

Радіти та святкувати — це не зрада. Звісно, святкування — це не про запуск заборонених феєрверків та грюкання хлопавками. І це не про прогулянки містом у комендантську годину. Також завжди треба пам’ятати, якою ціною нам дається кожен день. І тому щодня треба тішитись тому, що ми ще тут, та бути безмежно вдячними за це нашим Збройним Силам. Цього разу Новий рік буде для нас по-справжньому особливим. І ми будемо сповнені надії та рішучості, що 2023 стане для нас переможним. А поки ми в очікуванні цього великого дня, нумо тішити одне одного невеличкими приємними сюрпризами. На честь Різдва, Нового року та й взагалі — просто так.

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