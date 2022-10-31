Чи увійде до стажу догляд за малолітньою дитиною — Finance.ua

Чи увійде до стажу догляд за малолітньою дитиною
Як нагадали в Пенсійному фонді України, зарахування періодів догляду за дитиною з 1 січня 2004 року передбачене Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а до цього періоду визначається раніше чинним законодавством.
Страховий стаж за період догляду за дитиною зараховується:
- до 1 січня 2004 року — матері, яка в цей період не працювала, на підставі свідоцтва про народження дитини;
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- з 1 січня по 31 грудня 2004 року — на підставі документа, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки управління соціального захисту населення, яке виплачувало жінці допомогу);
- після 1 січня 2005 року — за даними системи персоніфікованого обліку за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У такому разі зарахування стажу не залежить від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється коштом держбюджету.
Довідка Finance.ua:
- Як можна достроково припинити відпустку по догляду за дитиною, якщо роботодавець заперечує. Про це повідомила Державна служба України з питань праці. Працівник може припинити відпустку для догляду за дитиною, письмово повідомивши роботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.
- Відпустка для догляду за дитиною: які документи треба надати чоловіку, щоб підтвердити право на неї.
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