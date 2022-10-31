Чи увійде до стажу догляд за малолітньою дитиною — Finance.ua

Чи увійде до стажу догляд за малолітньою дитиною Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Як нагадали в Пенсійному фонді України, зарахування періодів догляду за дитиною з 1 січня 2004 року передбачене Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а до цього періоду визначається раніше чинним законодавством.

Страховий стаж за період догляду за дитиною зараховується:

до 1 січня 2004 року — матері, яка в цей період не працювала, на підставі свідоцтва про народження дитини;

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з 1 січня по 31 грудня 2004 року — на підставі документа, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки управління соціального захисту населення, яке виплачувало жінці допомогу);

після 1 січня 2005 року — за даними системи персоніфікованого обліку за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У такому разі зарахування стажу не залежить від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється коштом держбюджету.

Довідка Finance.ua:

Як можна достроково припинити відпустку по догляду за дитиною, якщо роботодавець заперечує. Про це повідомила Державна служба України з питань праці. Працівник може припинити відпустку для догляду за дитиною, письмово повідомивши роботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.

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