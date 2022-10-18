Чи треба українцям сплачувати ЄСВ із зарплати, яку вони отримали за кордоном — Finance.ua

Чи треба українцям сплачувати ЄСВ із зарплати, яку вони отримали за кордоном Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Чи треба українцям сплачувати ЄСВ із зарплати, яку вони отримали за кордоном

Дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування ЄСВ, але українці, які працюють за межами України мають право на добровільну сплату ЄСВ.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у м. Києві.

Роботодавці, які використовують працю інших осіб, сплачують ЄВ за найманих працівників із сум нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт за цивільно-правовими договорами.

Читайте також Українці за кордоном ризикують заплатити податки із зарплати двічі: як уникнути

Громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, мають право на добровільну сплату ЄВ на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Отже, дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування ЄВ. При цьому, громадяни України, які працюють за її межами мають право на добровільну сплату ЄВ, у разі укладення договору про добровільну участь на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Довідка Finance.ua:

Приват24 додав новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів;

коли особа отримує статус податкового резидента, та які штрафи загрожують.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.