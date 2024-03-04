Чи скорочуватимуть термін мобілізованим ув’язненим після служби — Finance.ua

Чи скорочуватимуть термін мобілізованим ув’язненим після служби Сьогодні 18:25 — Казна та Політика

Гарне виконання обов’язків та певні досягнення на фронті мають бути фактором для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання мобілізованих ув’язнених.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Як стверджує Малюська, оптимальним варіантом було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.

«Гарне виконання своїх обов’язків як військового та певні досягнення — це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались», — каже міністр юстиції.

Він зауважив, що це можливий шанс ув’язненим показати, що вони ресоціалізувались, та є безпечними, перебуваючи на одній стороні зі своїми співгромадянами та воюючи.

Водночас Малюська підкреслив, що в ідеалі потрібен попередній відбір, щоб уникнути ситуацій, коли з в’язниці пішов «якийсь топ-корупціонер, якого впіймали на мільйонних хабарях, а потім він десь засів у «закарпатському котлі».

«Це точно той випадок, якого би ми хотіли уникнути, тому що це дискредитує усю ідею», — зазначає він.

Мобілізація ув’язнених

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію, який Рада схвалила у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав військ людей з погашеною судимістю.

При цьому у Мін'юсті хочуть радикальніший підхід. Міністр Денис Малюська вважає, що мобілізація засуджених має бути обов’язковою, а не за бажанням.

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