Чи скорочуватимуть термін мобілізованим ув’язненим після служби — Finance.ua

Чи скорочуватимуть термін мобілізованим ув’язненим після служби
Гарне виконання обов’язків та певні досягнення на фронті мають бути фактором для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання мобілізованих ув’язнених.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.
Як стверджує Малюська, оптимальним варіантом було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.
«Гарне виконання своїх обов’язків як військового та певні досягнення — це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались», — каже міністр юстиції.
Він зауважив, що це можливий шанс ув’язненим показати, що вони ресоціалізувались, та є безпечними, перебуваючи на одній стороні зі своїми співгромадянами та воюючи.
Водночас Малюська підкреслив, що в ідеалі потрібен попередній відбір, щоб уникнути ситуацій, коли з в’язниці пішов «якийсь топ-корупціонер, якого впіймали на мільйонних хабарях, а потім він десь засів у «закарпатському котлі».
«Це точно той випадок, якого би ми хотіли уникнути, тому що це дискредитує усю ідею», — зазначає він.
Мобілізація ув’язнених
Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію, який Рада схвалила у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав військ людей з погашеною судимістю.
При цьому у Мін'юсті хочуть радикальніший підхід. Міністр Денис Малюська вважає, що мобілізація засуджених має бути обов’язковою, а не за бажанням.
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