Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля — Finance.ua

Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля Сьогодні 03:47 — Особисті фінанси

Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля

Після проведення переобладнання транспортні засоби у 10-денний термін підлягають перереєстрації у територіальному сервісному центрі МВС.

Перереєстрація транспортних засобів у разі зміни його кольору та переобладнанні здійснюється відповідно до пункту 33 Постанови Кабінету Міністрів України № 1388-98.

Під час огляду автомобіля працівники сервісного центру МВС визначають колір візуально та надають висновок, у якому вказується фактичний колір автомобіля. У графі «колір» вписують лише 11 основних кольорів без зазначення відтінків: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Якщо під час зупинки інспектор виявить відмінність фактичного кольору від вказаного у техпаспорті, це порушення розцінюється як не перереєстрований автомобіль.

Водночас покриття кузова легкового автомобіля (кабіни вантажного автомобіля) ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації не вимагає.

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Нагадаємо, інколи треба замінити посвідчення водія: скажімо, коли старе пошкодилось або у разі зміни паспортних даних, таких як прізвище, ім’я чи по батькові. Правоохоронці кажуть , що посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів. Зробити це можна двома способами: звернувшись у будь-який сервісний центр МВС або скориставшись Електронним кабінетом водія онлайн.

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