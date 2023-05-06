Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля — Finance.ua
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Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля

Особисті фінанси
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Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля
Чи потрібно при зміні кольору або переобладнанні робити перереєстрацію автомобіля
Після проведення переобладнання транспортні засоби у 10-денний термін підлягають перереєстрації у територіальному сервісному центрі МВС.
Перереєстрація транспортних засобів у разі зміни його кольору та переобладнанні здійснюється відповідно до пункту 33 Постанови Кабінету Міністрів України № 1388-98.
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Під час огляду автомобіля працівники сервісного центру МВС визначають колір візуально та надають висновок, у якому вказується фактичний колір автомобіля. У графі «колір» вписують лише 11 основних кольорів без зазначення відтінків: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.
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Якщо під час зупинки інспектор виявить відмінність фактичного кольору від вказаного у техпаспорті, це порушення розцінюється як не перереєстрований автомобіль.
Водночас покриття кузова легкового автомобіля (кабіни вантажного автомобіля) ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації не вимагає.
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Нагадаємо, інколи треба замінити посвідчення водія: скажімо, коли старе пошкодилось або у разі зміни паспортних даних, таких як прізвище, ім’я чи по батькові. Правоохоронці кажуть, що посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів. Зробити це можна двома способами: звернувшись у будь-який сервісний центр МВС або скориставшись Електронним кабінетом водія онлайн.

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За матеріалами:
mmr.ua
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