Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером — Finance.ua

Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером

Укладати трудовий договір в письмовому вигляді в разі прийняття на роботу працівника з нефіксованим робочим часом обов’язково. Такі вимоги зазначені в пункті 62 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України.

Про це повідомляє Головне управління Держпраці у Запорізькій області.

«Відповідно до частини першої статті 2 Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“, в період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою. Водночас у змісті трудового договору з нефіксованим робочим часом мають бути присутні умови, які є обов’язковими, відповідно до закону», — сказано в повідомленні.

Що це за умови:

спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;

спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання;

інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні);

розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або годин;

додаткові підстави для припинення договору (за необхідності).

«Отже, щоб запобігти виникненню трудових спорів, рекомендуємо фіксувати згадані умови в письмовій формі», — порадили в Держпраці

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