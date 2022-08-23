Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером — Finance.ua
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Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером

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Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером
Чи потрібно під час війни укладати трудовий договір з фрилансером
Укладати трудовий договір в письмовому вигляді в разі прийняття на роботу працівника з нефіксованим робочим часом обов’язково. Такі вимоги зазначені в пункті 62 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України.
Про це повідомляє Головне управління Держпраці у Запорізькій області.
«Відповідно до частини першої статті 2 Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“, в період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою. Водночас у змісті трудового договору з нефіксованим робочим часом мають бути присутні умови, які є обов’язковими, відповідно до закону», — сказано в повідомленні.
Що це за умови:
  • спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;
  • спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання;
  • інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні);
  • розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або годин;
  • додаткові підстави для припинення договору (за необхідності).
«Отже, щоб запобігти виникненню трудових спорів, рекомендуємо фіксувати згадані умови в письмовій формі», — порадили в Держпраці

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За матеріалами:
Finance.ua
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