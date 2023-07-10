Чи потрібно перереєстровувати авто, якщо змінили його колір — відповідь МВС — Finance.ua
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Чи потрібно перереєстровувати авто, якщо змінили його колір — відповідь МВС

Особисті фінанси
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Чи потрібно перереєстровувати авто, якщо змінили його колір — відповідь МВС
Чи потрібно перереєстровувати авто, якщо змінили його колір — відповідь МВС
Зміна кольору автомобіля потребує його перереєстрації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
«Відповідно до чинного законодавства, зміна кольору потребує обов’язкового проходження процедури перереєстрації оновленого автомобіля в одному із сервісних центрів МВС», — сказано в повідомленні.

Які треба документи

Автовласник або довірена особа може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • довіреність на уповноважену особу (за необхідності);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо декілька кольорів

Важливо, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто — це колір кабіни.
«При реєстрації автомобіля у графі „колір“ вписують лише такі: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий», — додали в МВС.

Довідка Finance.ua:

  • водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто;
  • за продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія;
  • під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників, можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки, за бажанням покупців таких транспортних засобів.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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За матеріалами:
Finance.ua
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