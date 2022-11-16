Чи потрібно нотаріально посвідчувати договір найму житла - пояснення Мін'юсту — Finance.ua

Чи потрібно нотаріально посвідчувати договір найму житла - пояснення Мін'юсту Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Чи потрібно нотаріально посвідчувати договір найму житла - пояснення Мін'юсту

Оренда житлових приміщень в Україні нині особливо актуальна, адже у час війни внутрішньо переміщені особи вимушені винаймати помешкання там, де безпечніше.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Найм (оренда) житла регулюється главою 59 Цивільного кодексу України.

За договором найму житла одна сторона — власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

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Договір оренди житла укладається у письмовій формі. Водночас правочин на вимогу однієї із сторін може бути завірений нотаріально.

У договорі найму житла мають бути прописані умови:

предмет договору (будинок або квартира із зазначенням конкретної адреси);

термін дії договору;

оплата.

Бажано передбачити й інші умови, наприклад, вказати права та обов’язки сторін, порядок розірвання договору. В іншому випадку до неврегульованих сторонами нюансів договору будуть застосовуватися загальні положення Цивільного кодексу України.

У деяких випадках нотаріальне посвідчення договорів є обов’язковим, це стосується договору оренди житла з викупом. Така угода передбачає, що одна сторона — підприємство-орендодавець передає другій стороні — фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.

Варто знати, що плата, отримана в результаті здачі житла в оренду, є доходом фізичної особи і підлягає оподаткуванню. У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця.

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