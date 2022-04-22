Чи потрібна страховка за кордоном – відповідь експертки — Finance.ua

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Чи потрібна страховка за кордоном – відповідь експертки

Вчора 10:32Страхування
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Чи потрібна страховка за кордоном – відповідь експерткиЧи потрібна страховка за кордоном – відповідь експертки
Медичний захист за межами України насамперед гарантує поліс страхування для тих, хто подорожує за кордон. Поліс добровільного медичного страхування не діє на території інших країн.
Про це під час вебінару «Страхування під час війни» розповіла директорка з андеррайтингу та методології Альфа Страхування Ірина Корлиханова.
«Поліс страхування передбачає надання екстреної допомоги, необхідної екстреної амбулаторної допомоги, лікування COVID-19 у межах 5 тис. євро. Що цікаво, до війни такий поліс можна було придбати тільки до поїздки, наразі його можна купити вже із-за кордону. Багато людей виїжджали екстрено, не розуміли як надовго, звісно, їм було не до страховки. Зараз, коли вони більше заспокоїлися, освоїлися, можна захистити себе та своїх дітей, придбавши поліс. Його вартість невисока», — розповіла вона.
Експертка додала, що поліс покриває екстрені випадки. За її словами, допомога не буде надана, наприклад, хворим на цукровий діабет, якщо вона не екстрена.
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«Якщо ви вирішили лишитися за кордоном, або так складаються обставини, що ви будете змушені там залишитися, ми рекомендуємо придбати поліс медичного страхування країни перебування. Саме він гарантує ширше покриття медичних послуг. Якщо ж ви виїхали на місяць-два, придбайте поліс українського страховика», — зазначила Ірина Корлиханова.
Також зверніть увагу, що придбаний в Україні поліс почне діяти через п’ять днів після його придбання. Страховики це називають «часовою франшизою», щоб запобігти зловживанням.
За матеріалами: Finance.ua
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