Чи потрібна атестація за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює — Finance.ua
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Чи потрібна атестація за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює

Вчора 19:43Особисті фінанси
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На підприємстві припинена робота деяких структурних підрозділів. Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює? Про це пише kadrovik.ua.
Атестацію робочих місць за умовами праці проводять згідно з Порядком, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442, та Методичними рекомендаціями, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01 вересня 1992 року № 41 і Головним державним санітарним лікарем України, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років (п. 4 Порядку).
Під час атестації для визначення умов праці та дослідження фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться в процесі роботи в характерних (типових) виробничих умовах, коли засоби колективного та індивідуального захисту справні й діють ефективно (п. 3.4. Методичних рекомендацій).
Там, де виробництво припинене, провести дослідження факторів виробничого середовища, віднести робочі місця до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначити право працівників на пільги й компенсації, не порушуючи вимоги Методичних рекомендацій, неможливо.
Отже, атестацію на робочих місцях, де не ведеться виробнича діяльність, не проводять. Після поновлення роботи на цих робочих місцях необхідно провести атестацію в найкоротший термін.
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За матеріалами: Finance.ua
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