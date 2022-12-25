Чи потрібен закордонний паспорт для продовження захисту в Чехії: офіційне пояснення — Finance.ua
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Чи потрібен закордонний паспорт для продовження захисту в Чехії: офіційне пояснення

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Українці в Чехії мають продовжити тимчасовий захист до 31 березня 2023 року, отримавши візову вклейку в закордонний паспорт.
Що робити тим біженцям, які прибули без такого документа, роз’яснення надало МВС Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Зазначається, що у законопроекті про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina IV є таке формулювання:
«Надання тимчасового захисту позначається візовою вклейкою у проїзному документі іноземця на термін до 31 березня 2024. Якщо, з огляду на місцеві умови, позначити надання тимчасового захисту неможливо шляхом вклеєння візи, можливо зробити запис про надання тимчасового захисту у проїзному документі або поза ним».
Якщо іноземець доведе, що не може отримати паспорт у компетентних органах своєї країни, МВС Чехії або поліція видасть йому проїзне посвідчення особи.
Втім, зараз подати заяву на отримання закордонного паспорта можна у посольстві України, зазначає речниця відділу преси та звʼязків із громадськістю МВС Чеської Республіки Гана Мала.
«Доведення неможливості отримання закордонного паспорта розглядається індивідуально з урахуванням ситуації. Обов’язок довести такий факт лежить на стороні заявника», — пояснює вона.
Якщо іноземець із тимчасовим захистом не має закордонного паспорта, МВС видасть проїзне посвідчення особи лише після того, як людина доведете необхідність виїхати із Чехії з робочої або іншої термінової причини і показавши квиток на літак або інший тип транспорту.
«Проїзне посвідчення особи не видається з метою подорожі до України. Місцеві умови у відділеннях поліції та МВС дозволяють видавати проїзні посвідчення особи лише у дійсно обґрунтованих випадках», — зазначила речниця міністерства.
Детальна інформація про проїзне посвідчення особи доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ: «Інформація для громадян України».
Також у МВС пояснюють: навіть якщо українець отримав візу тимчасового захисту у «внутрішньому паспорті», він має можливість звернутися для оформлення закордонного паспорта в посольстві.
Якщо дитина не має закордонного паспорта, й вона вписана в закордонному паспорті одного з батьків, то віза тимчасового захисту має бути вклеєна в паспорт батьків.
За матеріалами:
РБК-Україна
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