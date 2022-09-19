Чи платять роботодавці ЄСВ за мобілізованих працівників під час війни — Finance.ua

Чи платять роботодавці ЄСВ за мобілізованих працівників під час війни Вчора 19:04 — Особисті фінанси

Відповідно до законодавства, роботодавці мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників, які покликані на військову службу.

Пояснюється, що з 15 березня 2022 року до закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України про дію норм на період воєнного стану» внесли корективи щодо збору та обліку ЄСВ.

Яким буде ЄСВ у 2023 році

Уряд попередньо відмовився від збільшення мінімальної зарплати, тому ЄСВ також залишиться без змін. Це важливо для ФОП третьої групи, серед яких є чимало IT-фахівців.

Станом на вересень 2022 року мінімальна зарплата сягала 6500 гривень. Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від цього показника, тобто 1430 гривень.

Однак з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати зросте до 6 700 гривень на місяць. Таким чином, ЄСВ зросте до 1474 гривень.

Проєкт держбюджету ще має схвалити Верховна Рада. Туди можуть внести зміни, проте, ймовірно, основні пункти повинні залишитися без змін.

Телеканал 24 За матеріалами:

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