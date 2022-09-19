Чи платять роботодавці ЄСВ за мобілізованих працівників під час війни — Finance.ua
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Чи платять роботодавці ЄСВ за мобілізованих працівників під час війни

Особисті фінанси
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Відповідно до законодавства, роботодавці мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників, які покликані на військову службу.
Пояснюється, що з 15 березня 2022 року до закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України про дію норм на період воєнного стану» внесли корективи щодо збору та обліку ЄСВ.

Яким буде ЄСВ у 2023 році

  • Уряд попередньо відмовився від збільшення мінімальної зарплати, тому ЄСВ також залишиться без змін. Це важливо для ФОП третьої групи, серед яких є чимало IT-фахівців.
  • Станом на вересень 2022 року мінімальна зарплата сягала 6500 гривень. Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від цього показника, тобто 1430 гривень.
  • Однак з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати зросте до 6 700 гривень на місяць. Таким чином, ЄСВ зросте до 1474 гривень.
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Проєкт держбюджету ще має схвалити Верховна Рада. Туди можуть внести зміни, проте, ймовірно, основні пункти повинні залишитися без змін.
За матеріалами:
Телеканал 24
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