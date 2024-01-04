Чи підвищать тарифи на світло: відповідь міністра — Finance.ua

Чи підвищать тарифи на світло: відповідь міністра Сьогодні 15:09 — Особисті фінанси

Чи підвищать тарифи на світло: відповідь міністра

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, чи будуть підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24. Він зазначив, що подібні кроки не плануються.

Він зазначив, що цього року Україна нарощуватиме потужності генерації, а «важливим інструментом» для цього стануть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.

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«Що стосується ремонту об'єктів енергосистеми після російських ударів, то на сьогодні вже відновлено понад 2 ГВт потужностей енергосистеми», — підсумував Галущенко в ефірі національного телемарафону.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Таким чином, уряд зберіг незмінними тарифи на електроенергію до кінця квітня;

для побутових споживачів ціна електрики залишиться на рівні 2,64 грн за кВт/год, що дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону;



хоча раніше народний депутат, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун заявила, що впровадження механізму імпортного ВСО посилить боргову кризу у сфері енергетики.



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УНІАН За матеріалами:

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