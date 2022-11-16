Чи отримають спадкоємці виплати у разі смерті пенсіонера на окупованій теритрії — Finance.ua
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Чи отримають спадкоємці виплати у разі смерті пенсіонера на окупованій теритрії

Особисті фінанси
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Якщо пенсіонер помер на окупованій території України і недоотримав виплати, то ці кошти успадковуються.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.
Вона зазначила, що на отримання таких коштів мають право члени сім’ї, які проживали з пенсіонером. А якщо таких не було, то інші спадкоємці. Для отримання коштів потрібно написати відповідну заяву до Пенсійного фонду.
Такі гроші будуть виплачені спадкоємцям за заявою до управління Пенсійного фонду тим спадкоємцям, які спільно проживали як члени сім’ї разом з пенсіонером.
Якщо ж у пенсіонера немає членів сім’ї, які з ним проживали, то пенсія включається до спадкового майна та буде успадкована спадкоємцями іншої черги в загальному, як уся спадщина.
Така пенсія не пропадає. Нарахована та невиплачена пенсія є частиною спадкового майна, — наголосила Жолнович.
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