Чи очікується стабілізація: у МВФ озвучили прогноз української економіки — Finance.ua
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Чи очікується стабілізація: у МВФ озвучили прогноз української економіки

Казна та Політика
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Чи очікується стабілізація: у МВФ озвучили прогноз української економіки
Чи очікується стабілізація: у МВФ озвучили прогноз української економіки
Міжнародний валютний фонд очікує, що після скорочення української економіки на третину 2022 року вже наступного року відбуватиметься її стабілізація, хоч і без різкого відновлення.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян під час засідання загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації, зазначивши, що різкого відновлення не буде.
«На цей рік у нас останні припущення щодо економічної ситуації такі: реальна економіка скоротиться на третину. І ми вважаємо, що наступні кілька місяців будуть дуже складними для української економіки, коли почнеться зима, і коли руйнування енергетичної інфраструктури триватимуть, на жаль», — сказав він.
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«На 2023 рік ми очікуємо, що економіка стабілізується. Ми не очікуємо, що відбудеться різке відновлення, але очікуємо на стабілізацію», — додав представник МВФ.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах та пом’якшити наслідки війни.
Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді розпочати програму з МВФ та отримати за нею близько 20 мільярдів доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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