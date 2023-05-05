Чи можуть у Польщі виселити квартирантів за несплату рахунків: правила — Finance.ua

Чи можуть у Польщі виселити квартирантів за несплату рахунків: правила Сьогодні 11:49 — Світ

Чи можуть у Польщі виселити квартирантів за несплату рахунків: правила

Українським біженцям у Польщі в багатьох випадках складно орендувати житло. Поляки побоюються, що потім не зможуть виселити неплатоспроможних квартирантів.

Як польське законодавство регулює відносини орендарів та орендодавців житла — повідомляє inpoland.net.pl

Як польське законодавство захищає орендарів квартир

Деякі власники житла у Польщі стикалися тим, що квартиранти не сплачують за комунальні послуги. Тому частіше беруть за свою квартиру суму, в яку вже включені комунальні платежі.

Між тим, норми польського законодавства ставлять орендарів у більш вигідне становище навіть за умови невиконання умови договорів.

Якщо орендарі не оплачують комунальні послуги, відповідальність за несплату лежить на власнику житла. Також домовласник не може подати заявку на відключення квартирантам електрики або води.

Юристи стверджують, що власник житла не може самостійно виселити недобросовісних жильців. За дії з примусового виселення та перешкоджання користуватися приміщенням власнику загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Коли власник може розірвати договір: що каже закон

У Польщі діє « Закон про захист прав орендарів », який регулює права та обов’язки власників житла і квартирантів.

Згідно з законодавством, визначені ситуації, коли власник може розірвати договір:

заборгованість зі сплати орендної плати понад 2 місяці;

використання приміщення невідповідно до договору;

пошкодження майна та приміщення квартири;

порушення громадського порядку;

здача квартири третім особам без згоди власника;

будівля, в якій розташована квартира, підлягає знесенню або ремонту.

Щоб почати виселення, власник має надати письмове нагадування, де вказує причини, пише uainkrakow.pl. У разі, якщо квартирант не змінює своєї поведінки, власник має право розірвати договір.

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При цьому власник квартири повинен за місяць попередити квартирантів про те, що вони мають виїхати. Тобто, якщо власник достроково розриває договір 25 вересня, то мешканці мають з’їхати до 25 жовтня. Стан квартири має бути не гірший, ніж на момент підписання угоди. Для цього додають протокол, в якому перераховане майно у квартирі, а також описаний стан приміщення.

Якщо орендар не погоджується, власник звертається до суду з проханням ухвалити рішення про виселення . Судовий процес може тривати кілька місяців, а орендарі можуть жити у квартирі до рішення суду.

Кого не можуть виселити з орендованого житла

Деякі категорії населення не можуть виселити через суд без наявності для них соціального житла, яке повинен надати місцева влада.

Наприклад:

вагітних;

неповнолітніх;

людей з інвалідністю або важкохворих;

пенсіонерів, які отримують соціальну допомогу по інвалідності;

безробітних;

людей, визначених рішенням міської влади.

Поки родина очікує на комунальне житло, має право жити у квартирі. Тому власники часто намагаються домовитися про виселення без суду, шукаючи компроміси із орендарями.

Також власники можуть укладати нерегулярний договір оренди (Umowa najmu okazjonalnego). В ньому орендар підтверджує наявність іншого варіанту житла — третя сторона підтверджує, що зможе прийняти орендаря. Тоді квартирант буде змушений залишити житло протягом 14 днів у разі якихось порушень

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