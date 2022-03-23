Чи можуть працівника заочно звільнити під час війни: відповідь адвоката — Finance.ua
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Чи можуть працівника заочно звільнити під час війни: відповідь адвоката

Вчора 14:01Особисті фінанси
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На даний момент законодавство не передбачає права роботодавця заочно звільняти працівника. Про це розповів адвокат у коментарі порталу Інформатор Гроші.
Для цього є кілька причин:
  1. Трудові відносини — це ті ж цивільно-правові відносини, що регулюються договором. У Цивільному Кодексі зазначено, що при настанні обставин непереборної сили відносини між сторонами можуть бути припинені, проте це все ще не означає, що людину можуть звільнити.
  2. 14 березня було ухвалено рішення про звільнення працівників лише у тому випадку, якщо підприємство зруйновано у ході воєнних дій. Якщо підприємство не зруйноване, звільнити співробітників не можна.
У зазначеному випадку, за словами експерта, доречно перевести людей у віддалений режим роботи. Однак тут слід врахувати, що наказ про віддалену роботу має бути доведений до відома працівників за 48 годин.
Також експерт зазначає, що жодних перепон в одержанні роботи за кордоном чи ще однієї роботи в Україні немає, навіть якщо працівник уже працевлаштований, однак залишив місце виконання своїх трудових обов’язків через війну.
Якщо ж вам все ж таки загрожують звільненням, необхідно:
  • звернутися до профспілки, якщо вона є у вашому підприємстві;
  • звернутись до суду протягом трьох місяців після незаконного звільнення роботодавцем, надавши докази такого звільнення. Вадим Кравцов зазначає, що до суду можна звернутися, перебуваючи у будь-якому регіоні України — судова система зараз працює у штатному режимі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інформатор Гроші
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