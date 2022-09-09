Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ — Finance.ua
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Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ

Особисті фінанси
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Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ
Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ
Чиновники не можуть відмовити у видачі довідки ВПО лише через відсутність реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Якщо вам відмовляють у видачі довідки ВПО лише через те, що ви не маєте реєстрації на ТОТ чи на тих територіях, де тривають бойові дії, це неприйнятно та незаконно», — сказано в повідомленні.
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Чинним законодавством передбачено, що відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО, додали в міністерстві.

Що робити в такому випадку

При виникненні подібних ситуацій ВПО потрібно звернутись до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.
«Мінреінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями. У разі відсутності у внутрішньо переміщеної особи реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій є перелік інших документів, за допомогою яких вона може підтвердити своє місце проживання», — наголосили в Мінреінтеграції.
Інфографіка: Мінреінтеграції
Інфографіка: Мінреінтеграції

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За матеріалами:
Finance.ua
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