Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ — Finance.ua

Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ

Чиновники не можуть відмовити у видачі довідки ВПО лише через відсутність реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Якщо вам відмовляють у видачі довідки ВПО лише через те, що ви не маєте реєстрації на ТОТ чи на тих територіях, де тривають бойові дії, це неприйнятно та незаконно», — сказано в повідомленні.

Читайте також В Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери

Чинним законодавством передбачено, що відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО, додали в міністерстві.

Що робити в такому випадку

При виникненні подібних ситуацій ВПО потрібно звернутись до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

«Мінреінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями. У разі відсутності у внутрішньо переміщеної особи реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій є перелік інших документів, за допомогою яких вона може підтвердити своє місце проживання», — наголосили в Мінреінтеграції.

Інфографіка: Мінреінтеграції

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.