Чи можуть переселенці з Криму отримати виплати: відповідь Мінреінтеграції — Finance.ua

Чи можуть переселенці з Криму отримати виплати: відповідь Мінреінтеграції Вчора 19:00

Переселенці з Криму і Севастополя можуть розраховувати на грошову допомогу від українського уряду нарівні з іншими внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх переселенців з АР Крим та Севастополя: людей цікавить, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу ВПО від держави. Можуть, адже вони відносяться до категорії ВПО, які прибули з ТОТ», — йдеться в повідомленні.

На грошову допомогу від держави можуть розраховувати громадяни, які:

з тимчасово окупованих територій (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);

територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають в оточенні (блокуванні).

Також допомогу від держави можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію РФ і ті, хто подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

Якщо у вас виникають питання виплат або проблеми з ними, звертайтеся до Мінреінтеграції за номерами:

15-48 — цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+ 38 (096) 078 84 33 — гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber;

+ 38 (066) 813 62 39 — гаряча лінія уповноваженого з ВПО.

Нагадаємо, раніше ми писали, як і хто може отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.

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