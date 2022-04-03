Чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану

Вчора 17:07Особисті фінанси
12068
Чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стануЧи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану
Управління Держпраці у Хмельницькій області пояснило, чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану.
Як сказано в повідомленні, звільнення працівників має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством.
Читайте також
«Звільнення працівників за власним бажанням та за угодою сторін здійснюється на підставі заяви працівника. Якщо працівник залишив робоче місце і не виконує свої трудові обов’язки у зв’язку із воєнними діями, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини. Тому рекомендуємо за відсутності заяви працівника про звільнення, не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій», — пояснили в Держпраці.
У табелі обліку робочого часу можна проставляти позначку «інші причини відсутності» або трудовий договір із таким працівником може бути призупинений.
Підстави для збереження заробітку за таким працівником відсутні.
У разі необхідності виконання обов’язків відсутнього працівника, можна прийняти на його місце іншого працівника на умовах строкового трудового договору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.