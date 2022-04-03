Чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану — Finance.ua

Чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану

Вчора 17:07 — Особисті фінанси

Чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану

Управління Держпраці у Хмельницькій області пояснило, чи можна звільнити працівника, якщо він без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану.

Як сказано в повідомленні, звільнення працівників має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством.

«Звільнення працівників за власним бажанням та за угодою сторін здійснюється на підставі заяви працівника. Якщо працівник залишив робоче місце і не виконує свої трудові обов’язки у зв’язку із воєнними діями, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини. Тому рекомендуємо за відсутності заяви працівника про звільнення, не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій», — пояснили в Держпраці.

У табелі обліку робочого часу можна проставляти позначку «інші причини відсутності» або трудовий договір із таким працівником може бути призупинений.

Підстави для збереження заробітку за таким працівником відсутні.

У разі необхідності виконання обов’язків відсутнього працівника, можна прийняти на його місце іншого працівника на умовах строкового трудового договору.

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