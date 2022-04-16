Чи можна в Україні розплачуватися з заарештованих рахунків: відповідь юристів — Finance.ua

Чи можна в Україні розплачуватися з заарештованих рахунків: відповідь юристів

Вчора 15:06 — Особисті фінанси

Громадяни нашої держави, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, можуть користуватися своїми коштами.

На цьому наголосили юристи центру Безоплатної правової допомоги.

Однак є умова — розрахунки дозволять, лише якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує ста тисяч гривень.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, видавши розпорядження від 2 березня 2022 року № 198-р «Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану».

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Згідно вищезгаданого документу, з метою забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану дозволено фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує ста тисяч гривень. Це розпорядження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану.

Що треба знати? Банківська установа, у якій відкрито «арештований» рахунок, у період воєнного стану зобов’язана надати можливість клієнту користуватися грошовими коштами на рахунку та не брати до уваги постанови державних чи приватних виконавців про накладення арешту.

Національний банк вже проінформував банки про порядок здійснення видаткових операцій із рахунків громадян за наявності арешту на кошти та закликає банки врахувати його під час обслуговування громадян.

«В умовах війни держава не може залишити українців без можливості розпоряджатися своїми коштами на елементарні життєві потреби. Просимо банки відповідально підійти до цього питання та забезпечити таку можливість громадянам, рахунки яких були заблоковані до війни», — наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан, у своєму зверненні.

Що робити, якщо банк відмовляє у розрахунках?

У разі відмови банківської установи надати можливість здійснення видаткових операцій особа має право оскаржити такі дії до Національного банку України одним із зручних способів:

зателефонувати на гарячу лінію за телефонами: 0 800 505 240 або +380442986555;

подати електронне звернення на електронну адресу nbu@bank.gov.ua (за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts/contacts-details скачати й заповнити форму, підписати, за необхідності додати відповідні матеріали);

заповнити онлайн-форму звернень за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals.

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