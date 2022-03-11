Чи можна у зв’язку із бойовими діями видати "на руки" трудові книжки працівникам — Finance.ua

Чи можна у зв’язку із бойовими діями видати "на руки" трудові книжки працівникам

Як вказуют ь в Держпраці, наразі законодавство про працю не передбачає обов’язку роботодавця зберігати трудові книжки працівників.

Але відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою у порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом України за погодженням із Міністерством соціальної політики і Міністерством економіки.

Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис.

Тому, якщо роботи по включенню відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників до реєстру застрахованих осіб не завершені, відсутні підстави для видачі трудових книжок працівникам.

Натомість, працівник завжди має можливість одержати завірену належним чином копію трудової книжки або витяг із неї.

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