Чи можна сплачувати ЄСВ за іншу особу — Finance.ua

Чи можна сплачувати ЄСВ за іншу особу Сьогодні 07:35 — Особисті фінанси

Чи можна сплачувати ЄСВ за іншу особу

Згідно із законодавством, платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у м. Києві.

У разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених ст. 25 Закону № 2464 (частина друга ст. 25 Закону № 2464).

У випадках повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які відповідно до Закону № 2464 несуть зобов’язання із сплати єдиного внеску, сума недоїмки підлягає списанню.

Згідно з частиною восьмою ст. 25 Закону № 2464 у разі ліквідації юридичної особи — платника єдиного внеску або втрати платником з інших причин статусу платника єдиного внеску сума недоїмки сплачується за рахунок коштів та іншого майна платника. У такому разі відповідальними за погашення недоїмки є:

ліквідаційна комісія — щодо юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується;

юридична особа — щодо утворених нею філії, представництва або іншого;

відокремленого підрозділу — платника єдиного внеску, що ліквідується.

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У разі недостатності у платника єдиного внеску коштів та іншого майна для сплати недоїмки відповідальними за її сплату є:

засновники або учасники юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується, якщо згідно із законом вони несуть повну чи додаткову відповідальність за її зобов’язаннями;

юридична особа — щодо утворених нею філії, представництва та іншого;

відокремленого підрозділу — платника єдиного внеску, що ліквідується;

правонаступники юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується.

У разі злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення платника єдиного внеску зобов’язання зі сплати недоїмки покладаються на осіб, до яких відповідно до законодавства перейшли його права та обов’язки.

Передачу платниками єдиного внеску своїх обов’язків з його сплати третім особам заборонено, крім випадків сплати головою сімейного фермерського господарства внесків за себе і членів такого господарства.

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