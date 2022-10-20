Чи можна повністю знищити енергосистему України — Finance.ua

Чи можна повністю знищити енергосистему України Вчора 16:33 — Енергетика

Об’єднана енергетична система України (ОЕС) — це сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, що об’єднані спільним режимом виробництва, передавання та розподілу електричної і теплової енергії.

Протяжність вітчизняних електричних мереж перевищує 1 млн км.

Енергосистема має два основні складники:

джерела генерації — електростанції;

інфраструктура постачання електроенергії — підстанцій.

Підстанції зруйнувати легше через особливості їхньої будови. Але завжди є резерви.

Енергосистема України — це розгалужена мережа з резервними лініями живлення. Щоб знеструмити місто, потрібна масова атака зі знищенням усіх ліній для його живлення. Якщо об’єкти вибивати поступово, їх встигатимуть відновлювати та перемикатимуться на резервні лінії.

Інфраструктура постачання має два рівні: високовольтні лінії високою напругою 750 кВ та 330 кВ. Також є регіональні мережі. Перші важливіші для постачання всієї країни. Утім, щоб знеструмити місто, потрібно завдавати ударів як по магістральних, так і по локальних мережах.

Тому, якщо коротко відповідати на питання цього розділу, — знищити енергосистему України не вдасться.

У разі найгірших сценаріїв (наприклад, руйнації енергоблоків ТЕС, щодо АЕС навіть не хочеться думати. — Ред.) Україна може залучити електроенергію з країн ЄС. Але поки такої потреби немає.

Але чого ж тоді вимикають електрику в Україні? Для ремонту пошкоджених об’єктів аварійникам потрібно спочатку знеструмити лінію і під’єднати споживача на резервну.

Резервна може не витримати потужності споживання. Власне, через це й потрібно максимально його зменшити, особливо в пікові години.

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