Чи можна повністю знищити енергосистему України — Finance.ua
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Чи можна повністю знищити енергосистему України

Енергетика
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Об’єднана енергетична система України (ОЕС) — це сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, що об’єднані спільним режимом виробництва, передавання та розподілу електричної і теплової енергії.
Протяжність вітчизняних електричних мереж перевищує 1 млн км.
Енергосистема має два основні складники:
  • джерела генерації — електростанції;
  • інфраструктура постачання електроенергії — підстанцій.
Підстанції зруйнувати легше через особливості їхньої будови. Але завжди є резерви.
Енергосистема України — це розгалужена мережа з резервними лініями живлення. Щоб знеструмити місто, потрібна масова атака зі знищенням усіх ліній для його живлення. Якщо об’єкти вибивати поступово, їх встигатимуть відновлювати та перемикатимуться на резервні лінії.
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Інфраструктура постачання має два рівні: високовольтні лінії високою напругою 750 кВ та 330 кВ. Також є регіональні мережі. Перші важливіші для постачання всієї країни. Утім, щоб знеструмити місто, потрібно завдавати ударів як по магістральних, так і по локальних мережах.
Тому, якщо коротко відповідати на питання цього розділу, — знищити енергосистему України не вдасться.
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У разі найгірших сценаріїв (наприклад, руйнації енергоблоків ТЕС, щодо АЕС навіть не хочеться думати. — Ред.) Україна може залучити електроенергію з країн ЄС. Але поки такої потреби немає.
Але чого ж тоді вимикають електрику в Україні? Для ремонту пошкоджених об’єктів аварійникам потрібно спочатку знеструмити лінію і під’єднати споживача на резервну.
Резервна може не витримати потужності споживання. Власне, через це й потрібно максимально його зменшити, особливо в пікові години.
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Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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