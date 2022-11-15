Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції

Особисті фінанси
24
Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції
Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють, що почастішали звернення громадян, яких цікавить, чи можна оформити допомогу на проживання ВПО на своїх новонароджених дітей.
«Якщо ви — переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій, окупації, оточення й оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку й для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини», — наголошують у Міністерстві.
Також там нагадали, що розмір допомоги на дитину становить 3000 грн на місяць. Виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.