Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції — Finance.ua

Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Чи можна отримувати допомогу ВПО на новонароджену дитину – відповідь Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють , що почастішали звернення громадян, яких цікавить, чи можна оформити допомогу на проживання ВПО на своїх новонароджених дітей.

«Якщо ви — переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій, окупації, оточення й оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку й для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини», — наголошують у Міністерстві.

Також там нагадали, що розмір допомоги на дитину становить 3000 грн на місяць. Виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

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