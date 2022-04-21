Чи можна отримати страхову виплату у воєнний час - експерт — Finance.ua

Чи можна отримати страхову виплату у воєнний час - експерт

Вчора 16:51 — Страхування

Чи можна отримати страхову виплату у воєнний час - експерт

Врегулювання класичних страхових випадків не змінилося, а от по майнових видах страхування рішення ухвалюються з урахуванням усіх обставин і доказів.

Про це під час вебінару «Страхування під час війни» розповіла директорка з андерайтингу та методології Альфа Страхування Ірина Корлиханова.

«Пошкодження транспорту або майнових збитків, які відбулися внаслідок воєнних дій чи знарядь війни — це класичний виняток в українських і міжнародних договорах страхування. У світі є такий вид страхування, який називається „Страхування від воєнних і терористичних ризиків“. Він не пов’язаний з класичними видами страхування транспорту чи майна. Наразі такий вид страхування у нас в країні не дуже розвинутий і не мав попиту, бо є дорогим. Якщо застрахувати квартиру за класичними ризиками коштує 2-3 тис., то застрахувати квартиру по воєнним ризикам коштує 2-3 тис. доларів. Не кожен може собі це дозволити», — зазначила вона.

Щодо особистих видів страхування, таких, як, наприклад, медичне страхування, необхідно дивитися на умови договорів.

Ірина Корлиханова каже, що є договори, зазвичай, для корпоративних клієнтів, які покривають воєнні ризики, наприклад, якщо людина потрапила під обстріл.

«Такі договори купували юридичні особи, які здійснювали свою діяльність біля тимчасово окупованих ОРДЛО. Покриття діє по всій території України. Для фізичних осіб, які укладали договір страхування не через свого роботодавця, це, на жаль, класичний виняток. За такі ризики відповідає держава», — пояснила Ірина Корлиханова.

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