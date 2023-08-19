Чи можна купувати вживані шини для авто: поради експертів — Finance.ua

Чи можна купувати вживані шини для авто: поради експертів Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

Чи можна купувати вживані шини для авто: поради експертів

Шини з частковим зносом дешевші за новий комплект, але їх купівля супроводжується певним ризиком. Британські експерти поділилися порадами щодо їх вибору.

Про це розповіли на сайті Autocar.

Автомобільні шини з часом зношуються, тому їх потрібно регулярно міняти. Деякі водії вважають за краще економити, купуючи вживані комплекти.

Великою перевагою частково зношених шин є те, що вони коштують дешевше, ніж нові покришки. Також ви можете вибрати дорожчу вживану модель, вклавшись у свій бюджет.

Чим вживані шини гірші за нові?

Більшість вживаних шин небезпечні для використання. Багато водіїв не продаватимуть свої комплекти покришок без необхідності.

Шини з частковим зносом мають меншу глибину протектора. Через це вони забезпечуватимуть менше зчеплення, що особливо помітно на мокрій дорозі.

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Нові шини мають глибину протектора близько 8 мм. У вживаних шин вона може бути в кілька разів меншою.

Варто враховувати, що термін служби вживаних шин буде помітно нижчим, ніж у нового комплекту. Тому вам доведеться замінювати їх набагато частіше.

Також на стан покришок впливає їхній вік. Старші шини забезпечують набагато менше зчеплення з дорогою.

Які проблеми можуть бути у вживаних шин:

порізи в основній області протектора;

нерівномірний знос шин через неправильне встановлення;

опуклості на бічних стінках;

неправильний ремонт;

сторонні предмети всередині шин.

Альтернатива вживаним шинам

Замість вживаних шин можна звернути увагу на відновлені шини. Вони обійдуться дешевше, ніж повністю новий комплект, але будуть майже такими ж безпечними.

Відновлення протектора шини охоплює зняття протектора і боковин з уживаної покришки та нанесення нової гуми на каркас. Так вдається повернути вживаному комплекту його колишні властивості.

Чи варто купувати вживані шини?

Експерти вважають, що кожен водій повинен самостійно вирішити, чи варто купувати вживані шини. Немає гарантій того, що такий комплект виявиться безпечним.

Шини є дуже важливим елементом автомобіля. Саме тому при виборі вживаних покришок потрібно уважно вивчити їх і розглянути всі можливі дефекти.

Перед купівлею шин варто врахувати такі параметри:

сезонність;

тип протектора;

тип конструкції шини;

тип конструкції корду;

монтажний діаметр;

ширина шини;

висота профілю;

індекс навантаження.

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