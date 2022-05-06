Чи можливе використання альтернативного пального для зменшення залежності від поставок бензину і дизелю — Finance.ua
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Чи можливе використання альтернативного пального для зменшення залежності від поставок бензину і дизелю

Вчора 15:44Енергетика
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В Україні останнім часом нестача пального, кількагодинні черги до автозаправок.
Чи можливе використання альтернативних видів пального і зменшення залежності від закордонних поставок бензину і дизелю?
У 2019 році експерти BRDO дослідили ринок виробництва рідких моторних біопалив і визначили, що в Україні існує великий потенціал власного виробництва біопалива.
Але понад 62% внутрішнього споживання бензину та 90% дизпалива Україна задовольняла за рахунок імпорту. Виробництво і використання біопалива здатне забезпечити додаткові інструменти для енергонезалежності країни, зокрема транспортного сектору та зняти щорічну проблему відсутності палива для сільського господарства.
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Експортовані Україною ріпак, соя і технічна олія еквівалентні 1,6-1,9 тонн біодизелю.
У свою чергу, якби Україна виробляла цю кількість біодизелю з сільськогосподарської сировини, що експортується, це могло б замістити до 30% імпортованого дизелю. 10% імпорту бензину також може замістити за рахунок додавання біоетанолу вітчизняного виробництва.
Так, близько 1,2-1,9% від обсягу пшениці та кукурудзи, які було експортовано у 2017-2018 маркетинговому році, можна було використати як сировину для виробництва біоетанолу.
Для розвитку біопаливної галузі необхідно створити законодавство, що передбачає, зокрема:
1. Впровадження стимулюючих фінансово-економічних інструментів:
  • скасування або суттєве зниження ставок акцизного податку на біодизель і його суміші та моторні бензини із вмістом біоетанолу;
  • скасування необхідності подання податкового векселю для виробників біоетанолу;
  • формування гарантованого попиту на моторні біопалива (наприклад, встановлення ринкових квот та графіку підвищення частки біопалива в загальному обсязі палив), або надання державної підтримки (субсидій), суб’єктам господарювання, що працюють у сфері.
2. Імплементацію в українське законодавство обов’язкових критеріїв сталості при виробництві біопалива, дотримання яких наразі є добровільним. Ці вимоги дозволять забезпечити екологічність моторних біопалив та скоротити викиди в атмосферу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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