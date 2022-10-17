Чи можлива без РРО/ПРРО роздрібна торгівля на території села, селища — Finance.ua

Чи можлива без РРО/ПРРО роздрібна торгівля на території села, селища Вчора 19:15 — Казна та Політика

Суб’єкти підприємницької діяльності, зокрема фізичні особи — підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або ПРРО з використанням КОРО (книга обліку розрахункових операцій) при здійсненні роздрібної торгівлі на території села, селища товарами (крім підакцизних товарів).

Однак це правило не діє, якщо роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами; фізичними особами — підприємцями також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема, через Інтернет або ж сільськими, селищними, міськими радами прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села РРО та/або ПРРО.

Де отримати інформацію та консультації щодо застосування РРО/ПРРО

Контакт-центр ДПС на постійній основі надає фізичним і юридичним особам інформаційно-довідкові послуги з питань реєстрації та застосування РРО/ПРРО. Звернутися до Контакт-центру ДПС для отримання інформаційної підтримки з питань реєстрації, застосування РРО/ПРРО фізичні та юридичні особи мають можливість на вибір:

за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), громадяни, які перебувають за межами України за номером: +380 44 454 16 13 (в меню потрібно обрати напрям «3»);

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів), громадяни, які перебувають за межами України за номером: +380 44 454 16 13 (в меню потрібно обрати напрям «3»); електронною поштою на електронну адресу idd@tax.gov.ua (в полі «Тема» потрібно зазначити «6005»);

чатом через Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР);

скориставшись ЗІР, фізичні та юридичні особи можуть самостійно здійснити пошук відповіді на своє запитання у категорії 109 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань».

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