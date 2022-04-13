Чи може українець сплачувати податки в Україні працюючи в Польщі — Finance.ua

Чи може українець сплачувати податки в Україні працюючи в Польщі

Вчора 08:03 — Казна та Політика

Багато ураїнських ІТ-фахівців виїхали в Польщу через війну і тепер облаштовують своє життя та роботу там. В Dou.ua повідомили, чи можливо, працюючи в Польщі, продовжувати сплачувати податки в Україні.

Питання, де сплачувати податки, прямо залежить від податкового резидентства фізичної особи.

Згідно з Податковим кодексом України, резидентом визнається фізична особа, що має місце постійного проживання в Україні. Проте кодекс дає кілька модифікацій визначення, коли особа буде вважатись податковим резидентом України, а саме:

У разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні.

Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше як 183 дні (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця перебування центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

У випадку, якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, вона вважається резидентом, якщо є громадянином України.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим кодексом, або її реєстрація як самозайнятої особи.

Таким чином, якщо в українця є відкритий ФОП, то це є критерієм його податкового резидентства в Україні, завдяки чому він сплачує податки в Україні, навіть працюючи на польську компанію.

Кого Польща вважає своїми податковими резидентами?

В Польщі податковим резидентом вважається особа, що має центр життєвих інтересів на території Польщі або ж проживає понад 183 дні на території Польщі у податковому році (що дорівнює календарному).

Це означає, що після 183 днів перебування на території Польщі для українця настає обовʼязок сплачувати податки у Польщі.

Чи може сплачувати податки в Україні фрілансер, який переїхав у Польщу.

Щодо надання послуг віддалено іноземному замовнику, як і щодо фрилансу, потрібно оцінювати відносини, що виникли між замовником і надавачем послуг. Знову ж таки, якщо надавач послуг є ФОПом, зареєстрованим відповідно до законодавства України та вважається резидентом України, то він буде продовжувати сплачувати податки в Україні.

Чи впливає на сплату податків статус біженця.

Статус біженця — це міграційне питання дозволу перебування на території Польщі — не впливає. Але воно не має прямого стосунку до сплати податків.

Якщо український фахівець оформлений в українській компанії за трудовим договором.

Українська компанія у випадку загрози збройної агресії може запровадити надомну або дистанційну роботу на підставі відповідного наказу (розпорядження) без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну або надомну роботу з працівником в письмовій формі.

Таким чином, працівник може бути переведений на дистанційну або надомну роботу та виконувати її віддалено на території іноземної держави. У цьому випадку компанія продовжить виконувати функції податкового агента працівника та нараховувати і сплачувати податки до бюджету України.

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