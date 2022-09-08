Чи може працівник із нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця трудовий договор — Держпраці — Finance.ua

Чи може працівник із нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця трудовий договор — Держпраці Вчора 21:00

Працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпраці у Запорізькій області.

За результатами розгляду цієї вимоги роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів із дня звернення працівника укласти з ним такий строковий або безстроковий трудовий договір або надати йому в письмовій формі обґрунтовану відповідь про відмову укласти такий трудовий договір.

У разі відмови роботодавця укласти такий строковий або безстроковий трудовий договір працівник має право повторно звертатися з відповідною вимогою протягом усього строку дії трудового договору з нефіксованим робочим часом, але не раніше ніж через 90 днів із дня отримання відповіді роботодавця на попередню його вимогу.

Довідка Finance.ua:

Євростат опублікував список десяти професій, що найбільше зростають у Європейському союзі, яким можуть скористатися ті, хто хоче переїхати в блок;

дані Євростату показують, що фахівці з приготування їжі в закладах харчування нині мають дедалі більший попит. Кількість людей працездатного віку, які знайшли роботу в цій галузі, збільшилась на 25%. В результаті загальна кількість працевлаштованих європейців у цій сфері зросла до 1,4 мільйона людей.



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