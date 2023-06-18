Чи може чоловік сплачувати страхові внески за дружину, яка перебуває в декреті: відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи може чоловік сплачувати страхові внески за дружину, яка перебуває в декреті: відповідь ПФУ Сьогодні 19:09 — Особисті фінанси

Чи може чоловік сплачувати страхові внески за дружину, яка перебуває в декреті: відповідь ПФУ

У Пенсійному фонді роз’яснили, чи може чоловік сплачувати добровільний пенсійний внесок за свою дружину, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною та зараз тимчасово проживає за кордоном.

У ПФУ відповіли , що чоловік може сплачувати страховий внесок за свою дружину незалежно від того чи перебуває вона у відпустці по догляду за малолітньою дитиною, працює чи не працює.

«При цьому жінка, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за умови отримання відповідної допомоги, є застрахованою особою, та про неї є дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування», — додали в ПФУ.

Місце, де в конкретний момент часу проживає дружина: в Україні чи за кордоном — значення не має.

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«Якщо ваша дружина здійснює догляд за дитиною до трирічного віку, то додатково сплативши за неї добровільний внесок, ви збільшите заробіток, який у майбутньому буде враховуватись при обчисленні її пенсії (адже за період догляду за дитиною заробіток щомісяця враховується у розмірі мінімальної зарплати)», — кажуть у фонді.

Якщо ж дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною до шести років без збереження заробітної плати, то завдяки сплаті добровільного внеску, вона набуде страховий стаж.

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«Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Наразі це 1474 грн (22% від мінімальної заробітної плати). Чи сплачувати внески в подальшому, з якою періодичністю та у якому розмірі, ви вирішуєте самостійно», — пояснили у Пенсійному фонді.

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