Чи має право на відпустку призваний на військову службу працівник за час такої служби — Finance.ua

Чи має право на відпустку призваний на військову службу працівник за час такої служби
У Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснили, чи має право працівник, призваний на військову службу у лютому 2022 року, на щорічну відпустку за час проходження служби.
З цього приводу вказали, що працівник має право на таку відпустку, але не за весь період, а частково.
Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни
Право на таку відпустку зберігається за період з дня призову і до дня набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2136-ІХ , тобто по 18.07.2022 включно.
Довідка Finance.ua:
- В Україні з 19 липня 2022 року набув чинності закон, що зобов’язує роботодавця виплатити відпускні обов’язково до початку відпочинку. Співробітник, який йде у відпуску, повинен отримати виплату у повному обсязі ще до початку відпочинку. Трудовим або колективним договором можуть бути передбачені інші умови виплати заробітної плати на період відпустки. Однак треба пам’ятати про закони та намагатись їх дотримуватись.
- Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки: як виплачувати під час війни.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною