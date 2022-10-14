Чи має право на відпустку призваний на військову службу працівник за час такої служби — Finance.ua

Чи має право на відпустку призваний на військову службу працівник за час такої служби Вчора 19:03 — Особисті фінанси

У Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснили , чи має право працівник, призваний на військову службу у лютому 2022 року, на щорічну відпустку за час проходження служби.

З цього приводу вказали, що працівник має право на таку відпустку, але не за весь період, а частково.

Право на таку відпустку зберігається за період з дня призову і до дня набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2136-ІХ , тобто по 18.07.2022 включно.

Довідка Finance.ua:

В Україні з 19 липня 2022 року набув чинності закон, що зобов’язує роботодавця виплатити відпускні обов’язково до початку відпочинку. Співробітник, який йде у відпуску, повинен отримати виплату у повному обсязі ще до початку відпочинку. Трудовим або колективним договором можуть бути передбачені інші умови виплати заробітної плати на період відпустки. Однак треба пам’ятати про закони та намагатись їх дотримуватись.

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