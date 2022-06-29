Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому ринку з нуля? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому ринку з нуля? Вчора 14:38 — Валюта

Як показують Double Case відгуки , у трейдингу отримує прибуток той, хто не ризикує, а дотримується статистичних даних, а також має чітку стратегію. Спеціально для такого комплексного навчання представлений курс трейдингу Double Case.

Академія трейдингу Дабл Кейс: навчання трейдингу в Одесі, Києві, Львові

Компанія пропонує всім охочим пройти навчання трейдингу з нуля. На відміну від більшості аналогічних навчальних закладів, курс української школи трейдингу спрямований на опрацювання всіх базових термінів та постійну практику. Учні школи намагаються самостійно відкривати та закривати угоди, тренуючись на спеціальному демо-рахунку.

Тренувальний рахунок відкривається для кожного студента персонально, доступ до демо-рахунку здійснюється через онлайн-платформу Дабл Кейс. Численні відгуки про Дабл Кейс стверджують, що компанія не дає неперевіреної теоретичної інформації. Це є гарантією якості навчання у цій компанії.

Дабл Кейс відгуки від реальних студентів стверджують, що в цій школі трейдингу до процесу навчання ставляться не як до чергового бізнесу, а як до можливості допомогти молодим фахівцям опанувати трендову професію. На підготовчі курси з торгівлі на фондовому ринку щорічно записується дедалі більше людей. Причому рівень підготовки у трейдингу у всіх абсолютно різний.

У компанії Дабл Кейс знаходять персональний підхід до кожного студента. Заняття проводяться у невеликих групах, тому кожен учень отримує потрібні знання та допомогу від менторів.Основними перевагами навчання у цій школі є:

доступність до розуміння навчального матеріалу;

викладачі-практики з багаторічним досвідом роботи;

вигідні ціни на навчання, доступні для широкої аудиторії.

Всі відгуки про Double Case, які можна знайти в інтернеті, вкотре підтверджують усе вищесказане. Компанія вже не перший рік працює на ринку навчання трейдингу та зарекомендувала себе як кваліфікований та успішний навчальний заклад. Здобути професію трейдера буде вигідно людям різного статусу та вікової категорії. Як показує сучасне життя, у швидко мінливому світі, щоб бути успішним і затребуваним фахівцем, варто постійно розвиватися.

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