Чи чекати на зміцнення гривні найближчим часом — банкір — Finance.ua
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Чи чекати на зміцнення гривні найближчим часом — банкір

Валюта
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Чи чекати на зміцнення гривні найближчим часом — банкір
Чи чекати на зміцнення гривні найближчим часом — банкір
Минулого тижня ситуація на готівковому валютному ринку залишалася максимально спокійною, й попри невеликі коливання курсу, долар знаходився у досить вузькому коридорі. Чи варто чекати на серйозні зрушення курсу у бік зміцнення гривні
Банкірка Анна Золотько у коментар 24 Каналу нагадала, що незначні коливань курсу на початку минулого тижня все ж були, однак після досить швидкої корекції у перший день, протягом решти тижня курс продажу долару знаходився у досить вузькому коридорі 37,13 — 37,20 гривень за долар.
Анна Золотько, Директор департаменту казначейських операцій, повідомила: «Загальне сальдо операцій купівлі/продажу іноземної валюти населенням залишається стабільно позитивним. Щоправда, як і раніше, за рахунок безготівкових операцій: в цьому сегменті ринку українці продають в середньому на 9 мільйонів доларів більше, ніж купують».
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За матеріалами:
Телеканал 24
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