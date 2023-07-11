Чи чекати на зміцнення гривні найближчим часом — банкір Сьогодні 09:12 — Валюта

Чи чекати на зміцнення гривні найближчим часом — банкір

Минулого тижня ситуація на готівковому валютному ринку залишалася максимально спокійною, й попри невеликі коливання курсу, долар знаходився у досить вузькому коридорі. Чи варто чекати на серйозні зрушення курсу у бік зміцнення гривні

Банкірка Анна Золотько у коментар 24 Каналу нагадала, що незначні коливань курсу на початку минулого тижня все ж були, однак після досить швидкої корекції у перший день, протягом решти тижня курс продажу долару знаходився у досить вузькому коридорі 37,13 — 37,20 гривень за долар.

Анна Золотько, Директор департаменту казначейських операцій, повідомила: «Загальне сальдо операцій купівлі/продажу іноземної валюти населенням залишається стабільно позитивним. Щоправда, як і раніше, за рахунок безготівкових операцій: в цьому сегменті ринку українці продають в середньому на 9 мільйонів доларів більше, ніж купують».

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