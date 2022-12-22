Чи будуть українці забезпечені м'ясом: прогноз Мінагрополітики — Finance.ua

Чи будуть українці забезпечені м'ясом: прогноз Мінагрополітики Сьогодні 06:41

Загальний обсяг пропозиції м’яса в Україні у 2022 році становитиме 2271 тис. тонн. Це на 13,4% менше, ніж у 2021 році (2706 тис. тонн).

Про це повідомляє Мінагрополітики

Відповідно до балансу попиту та пропозицій м’яса та м’ясопродуктів, це дозволить в нинішніх умовах забезпечити споживання на кожну особу 53,1 кг м’яса (у 2021 році — 53 кг).

На 2022 рік прогноз пропозиції свинини складатиме 625 тис. тонн, що на 13,7% менше, ніж минулого року. Споживання на одну особу складе 20 кг рік (у 2021 році було 19,9 кг).

Очікується, що пропозиція яловичини впаде на 23,1% до 253 тис. тонн. Споживання на одну особу становитиме 6,7 кг (у 2021 році 7,2 кг).

У 2022 році пропозиція м’яса птиці впаде на 13,6% до 1300 тис. тонн. Споживання становитиме 25,7 кг (минулого року — 25,0 кг).

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в листопаді 2022 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли на 26,5%. Річна інфляція дещо сповільнилася, оскільки у жовтні вона становила 26,6%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.