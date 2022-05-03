Чи будуть платити освітянам залежно від того, де вони знаходяться — Finance.ua
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Чи будуть платити освітянам залежно від того, де вони знаходяться

Вчора 16:46Казна та Політика
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До Міністерства освіти і науки України звертаються працівники закладів освіти щодо невиплати заробітної плати тим працівникам, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити місце проживання, залишити робоче місце, але мають можливості виконувати роботу дистанційно або не можуть виконувати свої посадові обов’язки, а також щодо зменшення розмірів надбавок і доплат педагогічним працівникам тощо, пише kadrovik.ua.
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Міністерство освіти і науки повідомляє, що працівникам закладів освіти на час особливого періоду гарантується, зокрема, організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, середнього заробітку та інших виплат, передбачених законом.
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За матеріалами: Finance.ua
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