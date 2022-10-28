Чи буде підвищення цін на воду з 1 листопада: тарифи у різних областях — Finance.ua

Чи буде підвищення цін на воду з 1 листопада: тарифи у різних областях Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Чи буде підвищення цін на воду з 1 листопада: тарифи у різних областях

У багатьох областях України уже почався опалювальний сезон, а значить, відтепер платіжки українців будуть дещо більшими. Однак у наступному місяці тарифи на воду змінюватися не будуть.

Про це пише 24 канал.

Згідно із законом про замороження цін на комунальні послуги, розцінки не можуть переглядатися до кінця війни, а також впродовж 6 місяців після її закінчення. Різниця вартості для постачальників та операторів компенсується з державного бюджету.

Тарифи на воду в усіх областях зафіксовані на рівні останніх змін 1 січня 2022 року. Ціна водовідведення та водопостачання у різних містах України варіюються від 24,52 до 42,86 гривні за кубометр.

Тарифи на воду у різних містах України

Дніпроводоканал: 31,36 гривні за кубометр води (водопостачання — 21,01 / водовідведення — 17,30);

Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10 / 13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74 / 14,40);

Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61 / 13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22 / 16,06);

Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93 / 14,37);

Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15 / 12,43);

Рівнеоблводоканал: 32,59 гривні (13,90 / 13,26).

Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97 / 12,79);

Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54 / 11,50);

Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79 / 12,74);

Хмельницькводоканал: 27,40 гривні (11,81 / 11,02);

Київводоканал: 30,38 гривні (13,47 / 11,85);

Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13 / 11);

Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/ 13,15);

Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/ 8,80);

Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12 / 8,23);

Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93 / 8,33);

Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41 / 7,16);

Тернопільводоканал — 36,70 гривні (14,65 / 15,93);

Харківводоканал — 24,52 гривні (13,36 / 7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) — 32,65 гривні (13,32 / 13,89).

Ціни наведені лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Тарифи вказані без ПДВ.

Довідка Finance.ua:

в Україні з початком опалювального сезону в середньому витрати на комуналку збільшаться на 80%. До того ж тарифи не перераховуватимуть. Вони будуть на рівні минулого року (крім газу);

у період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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