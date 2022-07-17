Чверть американців мають намір пересісти на електромобілі — Finance.ua

Чверть американців мають намір пересісти на електромобілі Вчора 04:24 — Технології&Авто

Чверть американців мають намір пересісти на електромобілі

Близько 25% опитаних громадян США заявили, що наступним авто, яке вони куплять, буде електромобіль, оскільки ціни на бензин злетіли до рекордного рівня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані національного опитування, проведеного Американською автомобільною асоціацією.

Серед американців віком від 25 до 35 років показник вищий — 30% опитаних у цій віковій категорії мають намір пересісти на електромобілі.

Зі всіх опитаних, хто має намір купити електрокар, 77% заявили, що інтерес був викликаний бажанням заощадити на витратах на пальне. Востаннє, коли організація оцінювала інтерес американців до електромобілів у 2019 році, лише 16% респондентів заявили, що вони, ймовірно, куплять їх.

Ціни на бензин у США досягли рекордних 5,02 долара за галон (3,7854 літри) в червні і з того часу встановилися в середньому на рівні 4,66 долара, що на 1,51 долара за галон більше, ніж рік тому.

Зазначимо, що в Україні Кабінет міністрів публічно попросив громадян переходити на використання електротранспорту, зокрема електроавтомобілів через паливну кризу, створену військовими діями з боку росії.

Глава уряду Шмигаль зазначив, що ініційований ним законопроект про розмитнення автомобілів через «Дію» передбачає залишення «абсолютно без оподаткування, без мита, без ПДВ» ввезення електроавтомобілів.

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