Christie's проведе серію аукціонів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні — Finance.ua
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Christie's проведе серію аукціонів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні

Вчора 09:47Казна та Політика
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Christie's проведе серію аукціонів на підтримку гуманітарних ініціатив в УкраїніChristie's проведе серію аукціонів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні, www.ilfogliettone.it
Аукціонний будинок Christie’s проведе серію торгів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні та проєктів, які займаються збереженням культурної спадщини країни.
Про це повідомляється в офіційному прес-релізі.
Так, планують провести три благодійні аукціони, в рамках яких організатори сподіваються зібрати не менше $1 млн. Усі виручені кошти будуть поділені в рівних частках між трьома організаціями, які займаються гуманітарною допомогою та збереженням культурної спадщини України, — Всесвітнім фондом пам’ятників (WMF), організацією «Лікарі без кордонів» (MSF) та фондом CORE, створеним актором Шоном Пенном.
На благодійні торги будуть виставлені, зокрема, роботи сучасних українських художників.
У Christie’s додали, що продовжать робити пожертвування на користь Червоного Хреста України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
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За словами заступниці голови правління Christie’s з розвитку бізнесу Соні Беккерман, Christie’s розраховує «залучити покупців з усього світу», проте «продовжує суворо дотримуватись санкційних правил та заборони на експорт предметів розкоші клієнтам з росії чи білорусі».
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що аукціонні будинки Sotheby’s та Christie’s скасовують заплановані на червень торги російським мистецтвом на тлі вторгнення рф в Україну.
За матеріалами: Українська правда
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